美国股市: 道琼工业指数收升1.08%，Nasdaq指数收高1.5%

路透纽约4月16日 - 美国股市周二跳涨逾1%，在上日录得去年11月来最大单日下跌后回升，因金价反弹，且可口可乐及强生业绩令企业第一季业绩前景改善。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高157.58点，或1.08%，至14,756.78点；标准普尔500指数 收升22.21点，或1.43%，至1,574.57点；Nasdaq指数 收高48.14点，或1.50%，至3,264.63点。(完)