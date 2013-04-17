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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 04:20 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.94%，Nasdaq指数收低1.84%

路透纽约4月17日 - 美国股市周三全线被抛售，苹果急挫领跌大盘，因投资人忧虑苹果产品需求放缓，且美国银行弱于预期的业绩打压金融股表现。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌138.19点，或0.94%，至14,618.59点；标准普尔500指数 收低22.56点，或1.43%，至1,552.01点；Nasdaq指数 收跌59.96点，或1.84%，至3,204.67点。(完)

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