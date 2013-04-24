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市场报道 | 2013年 4月 25日 星期四 04:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.29%，Nasdaq指数微涨0.01%

路透纽约4月24日 - 美国股市周三大致持平，因波音 飙升至五年高位，但宝洁(宝硷,P&G) 大跌拖累道指收低。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低43.16点，或0.29%，至14,676.30点；标准普尔500指数 仅升0.01点，基本持平在1,578.79点。Nasdaq指数 微涨0.32点，或0.01%，至3,269.65点。(完)
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