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市场报道 | 2013年 4月 27日 星期六 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数小升0.08%，Nasdaq指数回落0.33%

路透纽约4月26日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，交投清淡，尽管企业获利好坏参半且经济数据疲弱，但本周总体表现强劲。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高11.75点，或0.08%，至14,712.55点；标准普尔500指数 小跌2.92点，或0.18%，至1,582.24点.Nasdaq指数 下跌10.72点，或0.33%，至3,279.26点。

本周，道指涨1.1%，标普500指数上扬1.7%，Nasdaq指数劲涨2.3%。(完)
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