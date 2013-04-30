美国股市: 道琼工业指数收涨0.14%，Nasdaq指数收高0.66%

路透纽约4月30日 - 美国股市周二小幅收高，标普500指数再次收在纪录最高收位，因苹果上涨且经济数据令人鼓舞。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高21.05点，或0.14%，至14,839.80点；标准普尔500指数 收涨3.96点，或0.25%，至1,597.57点.Nasdaq指数 上扬21.77点，或0.66%，至3,328.79点。

本月，道指涨1.8%，标普500指数攀升1.8%，Nasdaq指数上涨1.9%。(完)