美国股市: 道琼工业指数收低0.94%，Nasdaq指数下滑0.89%

路透纽约5月1日 - 美国股市周三大跌，因最新出炉的经济数据延续近期数据直指经济成长乏力的頽势，且经济寒暑表企业营收令人失望。美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续执行目前货币刺激计划的决定不足以抵销投资人对经济数据及企业季报的不安情绪。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低138.85点，或0.94%，至14,700.95点；标准普尔500指数 收跌14.87点，或0.93%，至1,582.70点.Nasdaq指数 下滑29.66点，或0.89%，至3,299.13点。(完)