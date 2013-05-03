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市场报道 | 2013年 5月 4日 星期六 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.96%，Nasdaq指数上升1.14%

路透纽约5月3日 - 美国股市周五收升，道指及标普500指数创下纪录收盘新高，三大股指均跳涨约1%，此前公布的4月非农就业报告意外强劲，缓和投资人对经济放缓的忧虑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高142.38点，或0.96%，至14,973.96点；标准普尔500指数 收涨16.83点，或1.05%，至1,614.42点。Nasdaq指数 上升38.01点，或1.14%，至3,378.63点。

本周，道指涨1.8%，标普500指数升2%，Nasdaq指数跳涨3%。(完)
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