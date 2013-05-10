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市场报道 | 2013年 5月 11日 星期六 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.24%，Nasdaq指数上扬0.8%

路透纽约5月10日 - 美国股市周五小幅收涨，本周录得第三周连涨，谷歌等科技股上行抵销了能源股跌势带来的拖累。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高35.87点，或0.24%，至15,118.49点；标准普尔500指数 收高7.03点，或0.43%，至1,633.70点.Nasdaq指数 攀升27.41点，或0.8%，至3,436.58点。

本周本，道指攀升1%，标普500指数收涨1.2%，Nasdaq指数收高1.7%。(完)
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