版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.4%，Nasdaq指数上扬0.26%

路透纽约5月15日 - 美国股市周三全线收涨，道指和标普500指数触及历史新高，近期的上行动能继续推动股市攀升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高60.44点，或0.4%，至15,275.69点；标准普尔500指数 收高8.44点，或0.51%，至1,658.78点.Nasdaq指数 上扬9.01点，或0.26%，至3,471.62点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐