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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.28%，Nasdaq指数下跌0.18%

路透纽约5月16日 - 美国股市周四下跌，尾盘跌势加剧，此前一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员称美联储可能在今年夏天开始缩减货币刺激措施。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低42.47点，或0.28%，至15,233.22点；标准普尔500指数 收跌8.31点，或0.50%，至1,650.47点.Nasdaq指数 收低6.37点，或0.18%，至3,465.24点。(完)
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