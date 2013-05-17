美国股市: 道琼工业指数收高0.8%，Nasdaq指数上扬0.97%

路透纽约5月17日 - 美国股市周五继续攀升，进入史上首见的区域，录得第四周连涨，因令人鼓励的经济数据促使投资人买入成长型股票。道指及标普500指数周五均收在纪录高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高121.18点，或0.80%，至15,354.40点；标准普尔500指数 收高15.65点，或0.95%，至1,666.12点。Nasdaq指数 上扬33.72点，或0.97%，至3,498.97点。

本周，道指涨1.6%，标普500指数攀升2%，Nasdaq指数升1.8%。(完)