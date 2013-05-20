美国股市: 道琼工业指数收低0.12%，Nasdaq指数收跌0.07%

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透纽约5月20日 - 美国股市周一几无变动，三大股指徘徊在纪录高位附近，因对股指回调的忧虑令企业并购活动带动的稍早涨幅被抹去。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低19.12点，或0.12%，至15,335.28点；标准普尔500指数 收跌1.18点，或0.07%，至1,666.29点。Nasdaq指数 小跌2.53点，或0.07%，至3,496.43点。(完)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。