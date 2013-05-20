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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 04:20 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.12%，Nasdaq指数收跌0.07%

路透纽约5月20日 - 美国股市周一几无变动，三大股指徘徊在纪录高位附近，因对股指回调的忧虑令企业并购活动带动的稍早涨幅被抹去。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低19.12点，或0.12%，至15,335.28点；标准普尔500指数 收跌1.18点，或0.07%，至1,666.29点。Nasdaq指数 小跌2.53点，或0.07%，至3,496.43点。(完)
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