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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.08%，Nasdaq指数下跌0.11%

路透纽约5月23日 - 美国股市周四下滑，但远远高于日内低位，因惠普 上调盈利预估后股价暴涨17.1%，抵销对中国制造业数据疲弱及美国联邦储备理事会(美联储/FED)将降低刺激计划前景的忧虑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低12.67点，或0.08%，至15,294.50点；标准普尔500指数 收跌4.83点，或0.29%，至1,650.52点。Nasdaq指数 收低3.88点，或0.11%，至3,459.42点。(完)

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