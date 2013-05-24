美国股市: 道琼工业指数收涨0.06%，Nasdaq指数下跌0.01%

路透纽约5月24日 - 美国股市周五收盘变动不大，道指收高，标普500指数连跌第三日，且三大股指本周录得4月中来首周下跌，因市场仍担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能缩减经济刺激计划。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高8.60点，或0.06%，至15,303.10点；标准普尔500指数 收跌0.91点，或0.06%，至1,649.60点。Nasdaq指数 收低0.27点，或0.01%，至3,459.14点。

本周，道指下滑0.3%，标普500指数及Nasdaq指数均下跌1.1%。(完)