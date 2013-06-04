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市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.5%，Nasdaq指数回落0.58%

路透纽约6月4日 - 美国股市周二收跌，重拾近期跌势，因投资者臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减刺激计划规模，因而锁定获利。

尽管股市收低，但远离日内低位。三大股指盘中一度下跌超过1%。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌76.49点，或0.5%，至15,177.54点；标准普尔500指数 收挫9.04点，或0.55%，至1,631.38点；Nasdaq指数 下跌20.11点，或0.58%，至3,445.26点。(完)
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