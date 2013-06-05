美国股市: 道琼工业指数收跌1.43%，Nasdaq指数回落1.27%

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透纽约6月5日 - 美国股市周三扩大跌势，重挫逾1%，投资人感到纠结，因尽管经济仍疲弱，但仍担心美联储可能快将结束刺激措施。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌216.95点，或1.43%，至14,960.59点；标准普尔500指数 收挫22.48点，或1.38%，至1,608.90点；Nasdaq指数 下跌43.78点，或1.27%，至3,401.48点。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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