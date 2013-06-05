美国股市: 道琼工业指数收跌1.43%，Nasdaq指数回落1.27%

路透纽约6月5日 - 美国股市周三扩大跌势，重挫逾1%，投资人感到纠结，因尽管经济仍疲弱，但仍担心美联储可能快将结束刺激措施。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌216.95点，或1.43%，至14,960.59点；标准普尔500指数 收挫22.48点，或1.38%，至1,608.90点；Nasdaq指数 下跌43.78点，或1.27%，至3,401.48点。(完)