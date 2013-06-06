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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.53%，Nasdaq指数上涨0.66%

路透6月6日 - 美国股市周四上涨，标普500指数触及关键技术水平后反弹，在周五政府5月就业报告公布前，股市交投震荡。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高80.03点，或0.53%，至15,040.62点；标准普尔500指数 收升13.66点，或0.85%，至1,622.56点；Nasdaq指数 上涨22.58点，或0.66%，至3,424.05点。(完)
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