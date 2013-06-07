美国股市: 道琼工业指数收涨1.38%，Nasdaq指数攀升1.32%

路透纽约6月7日 - 美国股市周五收涨，标普500指数结束两周连跌，因美国就业数据缓解了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在短期内缩减刺激计划规模的不安情绪。

本周，道指收涨0.9%，标普500指数上扬0.8%，Nasdaq指数攀升0.4%。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨207.50点，或1.38%，至15,248.12点；标准普尔500指数 收高20.82点，或1.28%，至1,643.38点.Nasdaq指数 攀升45.16点，或1.32%，至3,469.22点。(完)