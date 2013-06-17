美国股市: 道琼工业指数收升0.73%，Nasdaq指数收涨0.83%

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透纽约6月17日 - 美国股市周一上涨，但从日内高位回落，投资人臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本周稍晚的会议上可能改变刺激计划的前景。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升109.67点，或0.73%，至15,179.85点；标准普尔500指数 收涨12.31点，或0.76%，至1,639.04点；Nasdaq指数 收升28.58点，或0.83%，至3,452.13点。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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