美国股市: 道琼工业指数收升0.73%，Nasdaq指数收涨0.83%

路透纽约6月17日 - 美国股市周一上涨，但从日内高位回落，投资人臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本周稍晚的会议上可能改变刺激计划的前景。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升109.67点，或0.73%，至15,179.85点；标准普尔500指数 收涨12.31点，或0.76%，至1,639.04点；Nasdaq指数 收升28.58点，或0.83%，至3,452.13点。(完)