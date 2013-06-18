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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.91%，Nasdaq指数收涨0.87%

路透纽约6月18日 - 美国股市周二连续第二日上涨，因投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三货币政策会议结果将打压市场对其近期言论的臆测。市场将美联储近期言论解读为联储将提早缩减刺激计划。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升138.38点，或0.91%，至15,318.23点；标准普尔500指数 收涨12.77点，或0.78%，至1,651.81点；Nasdaq指数 收升30.05点，或0.87%，至3,482.18点。(完)
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