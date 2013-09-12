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市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 04:07 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.17%，Nasdaq指数回落0.24%

路透纽约9月12日 - 美国股市周四收跌，标普500指数结束七日连涨，因贵金属价格回落拖累矿业股走低。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌25.96点，或0.17%，至15,300.64点；标准普尔500指数 收挫5.71点，或0.34%，至1,683.42点.Nasdaq指数 下跌9.04点，或0.24%，至3,715.97点。(完)

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