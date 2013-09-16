美国股市: 道琼工业指数收升0.77%，Nasdaq指数下跌0.12%

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约9月16日 - 美国股市周一上涨，因前美国财长萨默斯决定退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角逐，使将惹起争议的美联储主席人选确认程序的不确定性下降。
Nasdaq指数下跌，受累于苹果 股价大跌3.2%。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升118.72点，或0.77%，至15,494.78点；标准普尔500指数 收高9.61点，或0.57%，至1,697.60点.Nasdaq指数 收低4.34点，或0.12%，至3,717.85点。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。