美国股市: 道琼工业指数收升0.77%，Nasdaq指数下跌0.12%

路透纽约9月16日 - 美国股市周一上涨，因前美国财长萨默斯决定退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角逐，使将惹起争议的美联储主席人选确认程序的不确定性下降。

Nasdaq指数下跌，受累于苹果 股价大跌3.2%。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升118.72点，或0.77%，至15,494.78点；标准普尔500指数 收高9.61点，或0.57%，至1,697.60点.Nasdaq指数 收低4.34点，或0.12%，至3,717.85点。(完)