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市场报道 | 2013年 9月 18日 星期三 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.23%，Nasdaq指数上涨0.75%

路透纽约9月17日 - 美国股市周二上涨，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两日政策会议后将宣布仅小幅缩减刺激计划。美联储经济刺激计划一直对股市和其他资产提供强劲支撑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升34.95点，或0.23%，至15,529.73点；标准普尔500指数 收高7.16点，或0.42%，至1,704.76点。Nasdaq指数 收涨27.85点，或0.75%，至3,745.70点。(完)
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