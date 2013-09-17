美国股市: 道琼工业指数收升0.23%，Nasdaq指数上涨0.75%

人民币汇率：下半年维持比较稳定水平，汇率波动料保持较低水平--法兴高管

路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。