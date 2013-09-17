美国股市: 道琼工业指数收升0.23%，Nasdaq指数上涨0.75%

美国各类经济指标总览--2017/4/11
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透纽约9月17日 - 美国股市周二上涨，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两日政策会议后将宣布仅小幅缩减刺激计划。美联储经济刺激计划一直对股市和其他资产提供强劲支撑。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升34.95点，或0.23%，至15,529.73点；标准普尔500指数 收高7.16点，或0.42%，至1,704.76点。Nasdaq指数 收涨27.85点，或0.75%，至3,745.70点。(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。