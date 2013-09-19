美国股市: 道琼工业指数收低0.26%，Nasdaq指收高0.15%

路透纽约9月19日 - 美国股市周四涨跌不一，Nasdaq指数收高，道指和标普500指数小幅回落，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外宣布维持刺激计划不变提振标普500指数升至纪录高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低40.39点，或0.26%，至15,636.55点；标准普尔500指数 收跌3.18点，或0.18%，至1,722.34点。Nasdaq指数 收高5.74点，或0.15%，至3,783.38点。

Nasdaq指数收高，受助于苹果 上涨1.6%。(完)