美国股市: 道琼工业指数收低0.26%，Nasdaq指收高0.15%

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
路透纽约9月19日 - 美国股市周四涨跌不一，Nasdaq指数收高，道指和标普500指数小幅回落，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外宣布维持刺激计划不变提振标普500指数升至纪录高位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低40.39点，或0.26%，至15,636.55点；标准普尔500指数 收跌3.18点，或0.18%，至1,722.34点。Nasdaq指数 收高5.74点，或0.15%，至3,783.38点。
Nasdaq指数收高，受助于苹果 上涨1.6%。(完)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。