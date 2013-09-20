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市场报道 | 2013年 9月 21日 星期六 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低1.19%，Nasdaq指数下跌0.39%

路透纽约9月20日 - 美国股市周五下跌，因投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员在联储宣布维持货币政策不变后发表的讲话，但两家首日上市交易的企业表现亮丽。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低185.46点，或1.19%，至15,451.09点；标准普尔500指数 收跌12.43点，或0.72%，至1,709.91点。Nasdaq指数 收跌14.66点，或0.39%，至3,774.73点。

本周，道指涨0.6%，标普500指数升1.3%，Nasdaq指数涨1.4%。(完)
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