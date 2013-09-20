美国股市: 道琼工业指数收低1.19%，Nasdaq指数下跌0.39%

标题新闻：美国2月职位空缺增加11.8万至七个月高位，职位空缺率前四个月保持在3.7%后升至3.8%
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路透纽约9月20日 - 美国股市周五下跌，因投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员在联储宣布维持货币政策不变后发表的讲话，但两家首日上市交易的企业表现亮丽。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低185.46点，或1.19%，至15,451.09点；标准普尔500指数 收跌12.43点，或0.72%，至1,709.91点。Nasdaq指数 收跌14.66点，或0.39%，至3,774.73点。
本周，道指涨0.6%，标普500指数升1.3%，Nasdaq指数涨1.4%。(完)
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路透4月11日 - ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES 在周二早盘 触及逾一年半高位13.05美元，此前该公司表示，与TAHOE GROUP签署最终 合并协议，对该公司的估值为每股13.25美元。交易完成后，ALLIANCE HE ALTHCARE将被私有化，成为TAHOE的间接全资子公司。 ALLIANCE HEALTHCARE最新暴涨27.29%，报12.79美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)