美国股市: 道琼工业指数收高0.18%，Nasdaq指数上扬1.32%

路透纽约10月18日 - 美国股市周五收高，标普500指数连续第二日收在纪录高位，因谷歌 、摩根士丹利 和其他公司的良好业绩提振市场人气。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升28点，或0.18%，至15,399.65点；标准普尔500指数 收涨11.35点，或0.65%，至1,744.50点；Nasdaq指数 收高51.13点，或1.32%，至3,914.28点。

本周，道指上涨1%，标普500指数攀升2.4%，Nasdaq指数劲涨3.2%。(完)