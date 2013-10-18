美国股市: 道琼工业指数收高0.18%，Nasdaq指数上扬1.32%

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约10月18日 - 美国股市周五收高，标普500指数连续第二日收在纪录高位，因谷歌 、摩根士丹利 和其他公司的良好业绩提振市场人气。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升28点，或0.18%，至15,399.65点；标准普尔500指数 收涨11.35点，或0.65%，至1,744.50点；Nasdaq指数 收高51.13点，或1.32%，至3,914.28点。
本周，道指上涨1%，标普500指数攀升2.4%，Nasdaq指数劲涨3.2%。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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