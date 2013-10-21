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市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.05%，Nasdaq指数收高0.15%

路透纽约10月21日 - 美国股市周一基本持平，因麦当劳等公司的业绩乏善可陈，燃点了对股市估值过高的忧虑，标普500指数在上周创下纪录高位后未能继续大幅攀升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低7.45点，或0.05%，至15,392.20点；标准普尔500指数 收涨0.16点，或0.01%，至1,744.66点；Nasdaq指数 收高5.77点，或0.15%，至3,920.05点。(完)
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