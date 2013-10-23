美国股市：开盘下跌，卡特彼勒因业绩疲弱而下挫

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约10月23日 - 美国股市周三开盘下跌，受卡特彼勒 业绩疲弱拖累，且市场担忧中国金融状况可能收紧。
道琼工业指数 下跌50.93点或0.33%，报15,416.73点；标准普尔500指数 下跌5.18点或0.30%，至1,749.49点；Nasdaq综合股价指数 下跌21.18点或0.54%至3,908.39点。
卡特彼勒股价大跌5.8%至84.01美元。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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