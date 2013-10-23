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中国财经报道 | 2013年 10月 23日 星期三 21:39 BJT

美国股市：开盘下跌，卡特彼勒因业绩疲弱而下挫

路透纽约10月23日 - 美国股市周三开盘下跌，受卡特彼勒 业绩疲弱拖累，且市场担忧中国金融状况可能收紧。

道琼工业指数 下跌50.93点或0.33%，报15,416.73点；标准普尔500指数 下跌5.18点或0.30%，至1,749.49点；Nasdaq综合股价指数 下跌21.18点或0.54%至3,908.39点。

卡特彼勒股价大跌5.8%至84.01美元。(完)
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