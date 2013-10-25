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市场报道 | 2013年 10月 26日 星期六 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.39%，Nasdaq指数上涨0.37%

路透纽约10月25日 - 美国股市周五延续近期涨势，且标普500指数收在纪录高位，受助于微软 及亚马逊 业绩强劲带动科技股走强。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高61.07点，或0.39%，至15,570.28点；标准普尔500指数 上涨7.70点，或0.44%，至1,759.77点；Nasdaq指数 上涨14.40点，或0.37%，至3,943.36点。

本周，道指升1.1%，标普500指数上涨0.9%，Nasdaq指数升0.7%。(完)
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