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市场报道 | 2013年 11月 2日 星期六 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.45%，Nasdaq指数攀升0.06%

路透纽约11月1日 - 美国股市周五上涨，因意外强劲的美国制造业数据盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早缩减刺计划的观点造成的拖累。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高69.80点，或0.45%，至15,615.55点；标准普尔500指数 上涨5.10点，或0.29%，至1,761.64点；Nasdaq指数 收升2.34点，或0.06%，至3,922.04点。

本周，道指上涨0.3%，标普500指数小升0.1%，两者均连升第四周。Nasdaq指数本周下跌0.5%。(完)
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