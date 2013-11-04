版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 05:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.15%，Nasdaq指数攀升0.37%

路透纽约11月4日 - 美国股市周一小幅收高，交投清淡，道指和标普500指数在连升四周后继续上行。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高23.57点，或0.15%，至15,639.12点；标准普尔500指数 上涨6.29点，或0.36%，至1,767.93点；Nasdaq指数 收升14.55点，或0.37%，至3,936.59点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐