美国股市: 道琼工业指数收跌0.13%，Nasdaq指数小涨0.08%

路透纽约11月5日 - 美国股市道指和标普500指数周二在两日连涨后收跌，投资者斟酌强劲的经济数据对美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来几个月的货币政策走向意味着什么。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌20.90点，或0.13%，至15,618.22点；标准普尔500指数 收挫4.96点，或0.28%，至1,762.97点.Nasdaq指数 小涨3.27点，或0.08%，至3,939.86点。(完)