美国股市: 道琼工业指数收跌0.97%，Nasdaq指数下滑1.9%

路透纽约11月7日 - 美国股市周四收低，标普500指数录得8月来最大单日跌幅，投资人对推特(Twitter)的汹涌买盘是市场的焦点所在，其股价升幅远高于预期。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌152.90点，或0.97%，至15,593.98点；标准普尔500指数 收低23.34点，或1.32%，至1,747.15点；Nasdaq指数 下滑74.61点，或1.9%，至3,857.33点。(完)