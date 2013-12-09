美国股市: 道琼工业指数小升0.03%，Nasdaq指数上扬0.15%

路透纽约12月9日 - 美国股市周一收盘小涨，投资者静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在短期内开始缩减刺激规模的更多线索。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高5.33点，或0.03%，至16,025.53点；标准普尔500指数 收高3.28点，或0.18%，至1,808.37点.Nasdaq指数 上扬6.23点，或0.15%，至4,068.75点。(完)