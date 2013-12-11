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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 05:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.81%，Nasdaq指数回落1.4%

路透纽约12月11日 - 美国股市周三收跌，市场普遍遭抛售，因美国国会周二达成临时性预算协议后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内继续执行经济刺激计划的理由之一不再成立，促使投资者在近期上扬后锁定获利。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌129.60点，或0.81%，至15,843.53点；标准普尔500指数 收挫20.40点，或1.13%，至1,782.22点.Nasdaq指数 回落56.68点，或1.4%，至4,003.81点。(完)
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