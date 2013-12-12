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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 05:17 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.66%，Nasdaq指数回落0.14%

路透纽约12月12日 - 美国股市周四收跌，因11月零售销售大幅增长，进一步显示经济状况十分强劲，足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减刺激规模。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌104.10点，或0.66%，至15,739.43点；标准普尔500指数 收跌6.72点，或0.38%，至1,775.50点.Nasdaq指数 下跌5.41点，或0.14%，至3,998.40点。(完)
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