版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 14日 星期六 05:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数小涨0.1%，Nasdaq指数微升0.06%

路透纽约12月13日 - 美国股市周五收盘基本持平，之前三日连跌，但本周三大股指录得近四个月来最大周度跌幅，因担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周的政策会议上可能发出对通胀立场更为强劲的信号。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高15.93点，或0.1%，至15,755.36点；标准普尔500指数 微跌0.18点，或0.01%，至1,775.32点.Nasdaq指数 小升2.57点，或0.06%，至4,000.98点。

本周，道指和标普500指数收跌1.7%，Nasdaq指数收挫1.5%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐