美国股市: 道琼工业指数小跌0.06%，Nasdaq指数回落0.14%

路透纽约12月17日 - 美国股市周二小幅收低，投资者不愿在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议结果公布前大举押注。美联储此次会议或有助于回答何时开始缩减刺激计划规模的问题。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌9.99点，或0.06%，至15,874.58点；标准普尔500指数 收挫5.52点，或0.31%，至1,781.02点.Nasdaq指数 回落5.854点，或0.15%，至4,023.663点。(完)