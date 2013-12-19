美国股市：道琼工业指数小涨0.07%，Nasdaq指数回落0.29%

路透纽约12月19日 - 美国股市周四收盘涨跌互现，道指连续第二日收在纪录最高收位，而标普500指数小幅走低，因投资者在昨日上扬后稍作喘息。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高11.11点，或0.07%，至16,179.08点；标准普尔500指数 收跌1.05点，或0.06%，至1,809.06点；Nasdaq指数 回落11.93点，或0.29%，至4,058.135点。(完)