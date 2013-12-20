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市场报道 | 2013年 12月 21日 星期六 05:17 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.26%，Nasdaq指数攀升1.15%

路透纽约12月20日 - 美国股市周五收涨，道指和标普500指数分别录得9月和7月以来最大周度涨幅，因美国经济成长数据意外强劲，增加复苏正在加速的信心。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高42.06点，或0.26%，至16,221.14点；标准普尔500指数 收高8.71点，或0.48%，至1,818.31点；Nasdaq指数 上扬46.61点，或1.15%，至4,104.74点。

本周，道指收涨3.1%，标普500指数上扬2.5%，Nasdaq指数攀升2.6%。(完)

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