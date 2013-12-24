美国股市: 道琼工业指数收涨0.39%，Nasdaq指数小涨0.16%

路透纽约12月24日 - 美国股市周二小幅收高，道指和标普500指数再创纪录新高，在圣诞节前的缩短交易日内投资人不愿大举押注。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨62.94点，或0.39%，至16,357.55点；标准普尔500指数 收高5.33点，或0.29%，至1,833.32点.Nasdaq指数 小涨6.51点，或0.16%，至4,155.42点。(完)