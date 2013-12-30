美国股市: 道琼工业指数收高0.16%，Nasdaq指数微跌0.06%

路透纽约12月30日 - 美国股市周一收盘基本持平，过去两周劲扬。弱于预期的楼市数据以及成交清淡使上行动能受限。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 小涨25.88点，或0.16%，至16,504.29点；标准普尔500指数 微跌0.33点，或0.02%，至1,841.07点；Nasdaq指数 小挫2.40点，或0.06%，至4,154.20点。(完)