美国股市: 道琼工业指数收涨0.17%，Nasdaq指数下跌0.27%

路透纽约1月3日 - 美国股市周五在交投震荡中基本收平，因投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，这些讲话引发美联储将以多快的速度结束其刺激计划的疑虑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升28.64点，或0.17%，至16,469.99点；标准普尔500指数 收低0.61点，或0.03%，至1,831.37点；Nasdaq指数 下跌11.16点，或0.27%，至4,131.91点。

本周，道指下跌0.05%，标普500指数下滑0.55%，Nasdaq指数跌0.59%。(完)