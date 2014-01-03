美国股市: 道琼工业指数收涨0.17%，Nasdaq指数下跌0.27%

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月3日 - 美国股市周五在交投震荡中基本收平，因投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，这些讲话引发美联储将以多快的速度结束其刺激计划的疑虑。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升28.64点，或0.17%，至16,469.99点；标准普尔500指数 收低0.61点，或0.03%，至1,831.37点；Nasdaq指数 下跌11.16点，或0.27%，至4,131.91点。
本周，道指下跌0.05%，标普500指数下滑0.55%，Nasdaq指数跌0.59%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)