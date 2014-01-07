美国股市: 道琼工业指数收高0.64%，Nasdaq指数上涨0.96%

路透纽约1月7日 - 美国股市周二收高，在连跌三日后反弹，为标普500指数2014年首个收升的交易日。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升105.84点，或0.64%，至16,530.94点；标准普尔500指数 收涨11.11点，或0.61%，至1,837.88点；Nasdaq指数 攀升39.50点，或0.96%，至4,153.18点。(完)