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市场报道 | 2014年 1月 10日 星期五 05:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.11%，Nasdaq指数下跌0.23%

路透纽约1月9日 - 美国股市周四几无变动，在周五非农就业报告前交投震荡，该报告可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在1月会议上再次宣布缩减量化宽松政策提供线索。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌17.98点，或0.11%，至16,444.76点；标准普尔500指数 收高0.64点，或0.03%，至1,838.12点；Nasdaq指数 收低9.417点，或0.23%，至4,156.194点。(完)
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