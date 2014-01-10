美国股市: 道琼工业指数小跌0.05%，Nasdaq指数收涨0.44%

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约1月10日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，标普500指数小幅收涨，防御类股领涨，因弱于预期的美国就业数据引发对美国经济力道和美国联邦储备理事会(FED/美联储)刺激计划未来走向的新疑问。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌7.71点，或0.05%，至16,437.05点；标准普尔500指数 收高4.24点，或0.23%，至1,842.37点.Nasdaq指数 上扬18.47点，或0.44%，至4,174.67点。
本周，道指收跌0.2%，标普500指数上扬0.6%；Nasdaq指数收涨1%。(完)
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路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。