美国股市: 道琼工业指数小跌0.05%，Nasdaq指数收涨0.44%

路透纽约1月10日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，标普500指数小幅收涨，防御类股领涨，因弱于预期的美国就业数据引发对美国经济力道和美国联邦储备理事会(FED/美联储)刺激计划未来走向的新疑问。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌7.71点，或0.05%，至16,437.05点；标准普尔500指数 收高4.24点，或0.23%，至1,842.37点.Nasdaq指数 上扬18.47点，或0.44%，至4,174.67点。

本周，道指收跌0.2%，标普500指数上扬0.6%；Nasdaq指数收涨1%。(完)