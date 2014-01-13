美国股市: 道琼工业指数收跌1.09%，Nasdaq指数回落1.47%

路透纽约1月13日 - 美国股市周一走低，受累于本周大量业绩公布前的谨慎情绪。随着越来越多的公司发布负面财测，本轮业绩期的获利前景黯淡。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌179.11点，或1.09%，至16,257.94点；标准普尔500指数 收挫23.17点，或1.26%，至1,819.20点；Nasdaq指数 下跌61.36点，或1.47%，至4,113.30点。(完)