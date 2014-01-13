美国股市: 道琼工业指数收跌1.09%，Nasdaq指数回落1.47%

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透纽约1月13日 - 美国股市周一走低，受累于本周大量业绩公布前的谨慎情绪。随着越来越多的公司发布负面财测，本轮业绩期的获利前景黯淡。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌179.11点，或1.09%，至16,257.94点；标准普尔500指数 收挫23.17点，或1.26%，至1,819.20点；Nasdaq指数 下跌61.36点，或1.47%，至4,113.30点。(完)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。