美国股市: 道琼工业指数收高0.71%，Nasdaq指数上扬1.69%

路透纽约1月14日 - 美国股市周二上扬，收复多数昨日深跌录得的失地，因强劲的12月零售销售数据缓解了对企业获利下降和经济滑坡的忧虑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨115.92点，或0.71%，至16,373.86点；标准普尔500指数 收高19.68点，或1.08%，至1,838.88点.Nasdaq指数 上扬69.71点，或1.69%，至4,183.02点。(完)