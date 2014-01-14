美国股市: 道琼工业指数收高0.71%，Nasdaq指数上扬1.69%

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透纽约1月14日 - 美国股市周二上扬，收复多数昨日深跌录得的失地，因强劲的12月零售销售数据缓解了对企业获利下降和经济滑坡的忧虑。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨115.92点，或0.71%，至16,373.86点；标准普尔500指数 收高19.68点，或1.08%，至1,838.88点.Nasdaq指数 上扬69.71点，或1.69%，至4,183.02点。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。