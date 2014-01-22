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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 05:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.25%，Nasdaq指数上扬0.41%

路透纽约1月22日 - 美国股市周三涨跌互现，因最新公布的企业业报喜忧参半，而IBM 遭抛售重压道指。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌41.10点，或0.25%，至16,373.34点；标准普尔500指数 收高1.06点，或0.06%，至1,844.86点.Nasdaq指数 上扬17.24点，或0.41%，至4,234.00点。(完)
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