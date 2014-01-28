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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 05:09 BJT

美国股市：道琼工业指数收升0.57%，Nasdaq指数上涨0.35%

路透纽约1月28日 - 美国股市周二上涨，标普500指数结束三日跌势，因投资人将焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)对刺激计划的下一个动作。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升90.68点，或0.57%，至15,928.56点；标准普尔500指数 收涨10.94点，或0.61%，至1,792.50点；Nasdaq指数 升14.35点，或0.35%，至4,097.96点。(完)
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